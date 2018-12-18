بطريقة مروعة أفغاني يقتل زوجته ووالدتها طعناً بالسكين في بريطانيا.. والمبرر صادم

ارتكب زوج أفغاني جريمة قتل في حق زوجته وأمها في المدينة البريطانية ” سوليهال ” بطريقة مروعة.

وتفصيلا؛ قام رجل أفغاني يدعو” تارين ” بقتل زوجته رنيم ، وأمها طعناً بالسكين داخل منزلهما بعد أن تهجم عليهما أثناء إقامة زوجته مع والدتها بعد أن اكتشفت أنه متزوج من امرأه أخرى وأنجب منها ثلاثة أطفال سراً في أفغانستان.

وكانت الزوجة وأمها قد تعرضتا للإساءة من قبل الجاني داخل أحد المقاهي قبل أن يتهجم على منزلهما مستخدماً سكيناً لقتلهما حيث حاولت الأم الدفاع عن ابنتها أثناء الهجوم العنيف، وحاولت أيضاً طلب الشرطة ولكن سرعان ما تعرضت لطعنة قاضية أنهت حياتها في الحال، ثم تمكن بعد ذلك من طعن زوجته عدة طعنات متفرقة تسببت في سقوطها على الأرض جثةً هامدة بجانب والدتها، وفر هاربا.

وقد أصدرت محكمة ” برمنغهام ” حكمها بسجن الزوج بعد أن تمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض عليه عن طريق عدد من الضباط الذين عثروا عليه أثناء تجوله في شوارع المدينة، بعد عدة أيام تمكن فيها من التخفي والهروب.

