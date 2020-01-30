بعد أربعة أعوام من علاقتهما.. ابنة الملياردير بيل غيتس تعلن خطوبتها من نايل المصري

أعلنت جينفر ابنة الملياردير ​بيل غيتس​ خطوبتها من الشاب المصري ​نايل نصار​، بعد علاقة صداقة دامت أربعة أعوام. وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن جينفر، 23 عاما، أعلنت نبأ خطوبتها من نايل، 28 عاما يوم أمس عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت جيفنر” نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار لأن نعيش حياتنا معاً نتعلم ونكبر ونضحك ونحب. بالتأكيد نعم أوافق”.

ونشرت جينفر صورة لها مع نايل وبدت متأثرة ومتفاجأة بعدما عرض عليها نايل الزواج.

وظهرت جينفر في الصورة وهي ترتدي خاتماً ماسيًّا كبيراً.

وبدوره كتب نايل على صفحته :”لقد وافقت”.