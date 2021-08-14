أعلنت الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد مرور إسبوع على زواجها .

وقدمت ياسمين الخطيب اعتذارا لمن حضر عقد قرآنها وطالبتهم بالخضوع للكشف الطبي أوالعزل المؤقت خشية أن يكونوا قد أصيبوا بالعدوي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” إيجابي كورونا .. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت .. دمتم جميعاً بخير ” .

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كانت قد احتفلت الإسبوع الماضي بعقد قرآنها وزفافها على رجل الأعمال ” رمضان حسني ” في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة