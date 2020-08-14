أثار الاعلان عن اتفاق السلام بن الامارات العربية المتحدة واسرائيل امس الخميس الكثير من النقاش والجدل على مستوى العالم العربي بين مؤيد ومعارض فيما استذكر بعض اللبنانيين عام 1982 عندما كان لبنان على موعد توقيع سلام مع الاسرائيليين في عهد الرئيس بشير الجميل.

فقد كتب النائب السابق فارس سعيد تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “كنت معارضاً لمشروع بشير الجميّل في ال١٩٨٢ ظنّاً منّي ان لبنان لا يحتمل لوحده ثقل السلام مع اسرائيل بمعزل عن العرب اليوم أقول ان الرئيس بشير الجميّل كان سبّاقاً و عروبته لا تقلّ عن عروبة مصر و الاْردن و فلسطين و اليوم الإمارات…”.

كنت معارضاً لمشروع بشير الجميّل في ال١٩٨٢

ظنّاً منّي ان لبنان لا يحتمل لوحده ثقل السلام مع اسرائيل بمعزل عن العرب

اليوم

أقول ان الرئيس بشير الجميّل كان سبّاقاً

و عروبته لا تقلّ عن عروبة مصر و الاْردن و فلسطين و اليوم الإمارات… — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 14, 2020

يذكر ان الرئيس بشير الجميل تم اغتياله مع 26 سياسيا من حزب الكتائب بتفجير قنبلة في سبتتمر/ايلول عام 1982 وقد اتهم بتنفيذ الاغتيال حبيب الشرتوني وهو مسيحي ماروني وعضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي.