خرج الإعلامي الكويتي ” عبد المحسن البرقاوي ” بمقطع فيديو له تداولته عدد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” علق من خلاله على إعلان الإعلامي الكويتي ” محمد المؤمن ” عن إعتناقه للدين المسيحي وارتداده عن الإسلام .

فقال عبد المحسن البرقاوي إنه بمتابعة منشورات محمد المؤمن خلال الآونة الأخيرة يتضح منها إنه مبتلى بأمر لا يعلمه إلا الله على حد قوله .. وأشار إلى أن الدليل على ذلك هو ما تضمنته تلك المنشورات من أحاديث متناقضة ومفردات وجمل ومواضيع غير مترابطة .

وتابع : ” هذا يدل على أن هذا الإنسان بغير وعيه لأشياء هو مبتلى فيها .. وآخر فيديو عن موضوع تغيير الديانة هذي دلالة على أن المؤشرات السابقة ممكن تخليه يوصل لهذا الأمر وممكن يوصل لما هو أعظم ” .

وطالب البرقاوي المتابعين بالدعاء له لكي يبلغ مرحلة الشفاء والعافية والهداية .. وأكد على أن محمد المؤمن هو إنسان ولديه عائلة تستحق الاحترام والتقدير متمنياً له العودة عن هذا التغيير .