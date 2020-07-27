تناول الاعلامي عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” قضية الوافد المصري الذي تعرض لاعتداء اثناء عمله في احد المتاجر في الكويت.

وتوجه عمرو اديب الى الشاب قائلا “اوعى تتنازل عن المحضر خد حقك يا ابني لان انت ما غلطتش وانت تحملت جامد جدا” وتابع “الكويت دولة قانون وحقك يجيلك”.

وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين، قد أعلنت الأحد، بالخارج أن السلطات الكويتية ألقت القبض على المواطن الذي اعتدى على وافد مصري يعمل في أحد المتاجر بالكويت.

وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي: “تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين”.

وأكد القنصل العام المصري لدى الكويت أن “الحادث فردي” ولا يمثل العلاقات بين الشعبين والتي وصفها بـ”المتينة” مشيرا إلى أن القبض أُلقي على المعتدي وسُجلت القضية جنحة.