رغم ظهور اللقاحات، وتحسن الوضع الصحي بشكل عام في مواجهة فيروس كورونا المستجد، غير ان تحورات هذا الفيروس ما زلت تثير القلق والخوف مع تحذيرات من ظهور متحورات اكثر فتكا واسرع في الانتشار.

فبعد متحور دلتا الذي زاد من أعداد الوفيات خلال الأشهر الماضية، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من “متحور متوحش” لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، لكن بسرعة مخيفة هذه المرة.

وأشارت الشخصية المعروفة إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور “دلتا” يبدو ضعيفا بالمقارنة، وذلك وفقاً لحديث أدلى به لمحطة “أم أس إن بي سي”.

كما كشف أنه ومع زيادة انتشار فيروس كورونا، قد تظهر أعداد كافية من طفرات جديدة قادرة على تكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي عرفناها سابقاً.

كذلك شدد على أنه في هذه المرحلة بالذات تكمن أهمية التطعيم، وذلك لأن لقاحات كورونا ستساعد بالطبع على وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة، بحسب تأكيد فاوتشي.