ردت الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” على المهاجمين لها عبر السوشيال ميديا واتهام بعض المواقع الإلكترونية لها بتعمد إثارة الجدل من أجل البقاء تحت الأضاء خاصة بعد حديثها مؤخرا عن الحجاب وعدم وجود آية في القرآن الكريم حول فرضيته .

فكتبت نضال الأحمدية في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” بعض المواقع التافهة تتهمني برغبتي بالبقاء تحت الضوء لأني أجيب عن أسئلة ومنها ما قلته حول عدم وجود آيه كريمة تفرض حجاب الرأس للمرأة ” .

وتابعت : ” قدموا الآية ولنتعلم بدل الإنغماس في الظلامية وإطلاق الأحكام المراهقة .. الضوء يعشقني لأنني عدوة عتمتكم ” .