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بعد تجريده من الصفة الملكية.. شاهد الأمير هاري يظهر بهيئة غريبة ويصل كندا في طائرة عامة

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Harry begins his life away from the Firm: Prince arrives in Canada to join Meghan and baby Archie

وصل دوق ساسيكس، الأمير هاري، إلى كندا، فجر الثلاثاء، ليجتمع بزوجته ميغان ماركل، وذلك بعد قرار تخليه عن مهامه في العائلة الملكية.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، كشفت صور خاصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هاري في مطار فانكوفر بكندا، مرتديا زيا مدنيا شتويا. ووصل الأمير هاري لمطار فانكوفر الدولي، قادما على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وظهر الأمير هاري بشكل غير معهود، مرتديا معطفا شتويا وقبعة للرأس، حاملا حقيبته على ظهره، بعيدا عن المنظر الملكي الذي تعود عليه.
وسيجتمع الأمير هاري بزوجته ميغان التي سبقته إلى كندا قبل أسابيع، وذلك من أجل بدء حياتهما “الجديدة” في كندا، بعد الانسحاب من العائلة المالكة في بريطانيا.
وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، في وقت سابق “التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي”.

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