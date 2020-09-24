خرج كلا من الأمير ” هاري ” وزوجته ” ميغان ماركل ” بتصريحات لهما مؤخرا في مقطع فيديو عرضته شبكة ” إي بي سي ” يوم أمس الأربعاء علقا من خلاله على لائحة ” الشخصيات المئة ” التي نشرتها مجلة تايم الأسبوعية .

وتحدثا عن أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل وتجاهلا الحديث عن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .

فقالت ميغان ماركل : ” كل أربع سنوات يقال لنا إنها الانتخابات الأهم في حياتنا ولكن هذه المرة هي فعلا كذلك .. عندما نقترع تكون قيمنا معنية وأصواتنا تصبح مسموعة ” .

بينما قال الأمير هاري : ” من المهم جدا رفض خطاب الكراهية والتضليل والتهجم على الإنترنت ” .

وهو الأمر الذي أثار استياء دونالد ترامب بسبب تجاهلهما له فقال : ” لست من المعجبين بها .. وأتمنى لهاري حظا سعيدا لأنه سيكون بحاجة إليه ” .