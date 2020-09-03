نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تحدثت من خلاله حول الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد إعلان سفرها للعلاج خارج مصر .

وبدأت بسمة وهبة حديثها بتوجيه الشكر لكل من اهتم بالسؤال عنها والاطمئنان عليها وهو ما دعمها ورفع من روحها المعنوية .

وتابعت : ” أنا خلصت عملية العينة وعديت مرحلة الفحوصات ونتيجتها بكرة وإن شاء الله خير .. عايزة أرد على الناس اللي بتقول إنتي رايحة ليه برا فيه دكاترة في مصر طبعا فيه دكاترة في مصر وأحسن دكاترة في العالم بس إنتو لو تبطلوا فلحسة وتنظرو وإنتو قاعدين وتتكلمو في أمور وخصوصيات الناس من غير ما تعرفو التفاصيل ” .

وأضافت بسمة وهبة : ” أنا عندي حالة نادرة ومش بتحدث كتير في العالم وصعبة شوية عدد المصابين بيه في مصر يعني لا يتعدى ربع في المية والتخصص موجود برة مصر فممكن أشوف صحتى وأنقذ نفسي ولا تحب حضرتك أموتلك في مصر ” .

ثم طالبت محبيها ومتابعيها بالاستمرار في الدعاء لها بالشفاء قائلة : ” بكرة إن شاء الله هعرف النتيجة وهطلب منكم تستمروا بالدعاء إن ربنا يشفيني ” .