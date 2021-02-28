كشف ” كريم خطاب ” المذيع بقناة on sport عن تعرضه للتنمر والسخرية من جانب بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغيرات التي طرأت على شكله مؤخرا وظهوره بوزن زائد .

فأشار كريم خطاب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر إلى إنه تعرض إلى أزمة صحية كبيرة ويأخذ علاج كورتيزون وهو ما تسبب في زيادة وزنه .

فكتب قائلا : ” ‏لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب اقولكم إنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من 7 شهور بعد أزمة صحية كبيرة .. وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه أتحسن ” .