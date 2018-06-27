بعد تعرّضها للسخريةمن عائلة زوجها .. انتقمت بأفظع الطرق!

يُزعم أن سيدة هندية أقدمت على قتل 5 ضيوف في وليمة لأنهم سخروا من طهيها.

وتواجه برادنيا سورفاسي، عقوبة الإعدام بعد وفاة الضيوف الخمسة في الوليمة التي أقيمت في 18 حزيران.

وقالت الشرطة إن سورفاسي عزمت قتل زوجها، حماتها، شقيقتي زوجها، بالإضافة الى شقيقة حماتها وزوجها، وذلك بعدما وجّهوا لها الإهانات بسبب بشرتها الداكنة وطهيها.

ووفقاً للسلطات، فإن المرأة وضعت سم الثعبان في حاوية تمّ تقديمها للضيوف، وهذا ما أدى إلى دخول 88 شخصًا المستشفى، بالإضافة إلى وفاة خمسة أشخاص.



ولفت أحد المسؤولين في الشرطة خلال حديث مع صحيفة هندوستان تايمز الى أن المرأة ادّعت أنها تتعرّض منذ زواجها، قبل سنتين، للإهانة بانتظام بسبب بشرتها الداكنة وعدم قدرتها على طهي الطعام بشكل جيّد.