خرجت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” بتصريحات لها من خلال برنامج ” ET بالعربي ” انتقدت من خلالها المخرجة المصرية ” إيناس الدغيدي ” بعد تقديمها لبرنامج ” شيخ الحارة ” في الموسم الرمضاني الماضي وتغير إسمه إلى ” شيخ الحارة والجريئة ” .

فأشارت بسمة وهبة أن برنامج شيخ الحارة يعتبر إرث لها وهو فكرتها ومشروعها وتعتبره إبنها الذي ولد على يديها على حد قولها .

وتابعت : ” أنا على المستوى الشخصي بحب إيناس الدغيدي وعلى فكرة إحنا أصحاب بس أنا زعلانة منها لإنها مكلمتنيش لكن أنا بحب لإيناس الخير .. شيخ الحارة لو هتاخد رأيي مينفعش من غير بسمة وهبة ” .

وأضافت إنه بشهادة جمهورها ومتابعيها أن أكثر من 90% منهم انتقدوا ظهور إيناس الدغيدي في البرنامج مطالبين بسمة وهبة بتقديمه مرة أخرى .

واستكملت بسمة وهبة قائلة : ” إيناس أنا بحبك جدا جدا وإنتي مخرجة كبيرة وعظيمة بس ليه حاطة نفسك في إطار البرامج ” .