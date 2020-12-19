تعرّضت الممرضة الأميركية ​تيفاني بونتيس دوفر​ لحالة إغماء، بعد تلقيها لقاح ضد فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إغماء دوفر وسقوطها أرضاً، خلال حديثها لوسائل الإعلام، لكن لحسن حظها أمسك بها أحد الأطباء، الذي كان يقف وراءها.

وذكرت دوفر، التي تعد من بين أوائل الممرضات بتشاتانوغا في ولاية تينيسي، اللواتي تلقين اللقاح الخميس الماضي، في المقابلة: “إنه حقا.. أنا آسفة لأنني أشعر حقا بالدوار”.

وفي وقت لاحق، قالت: “حالتي جيدة.. غالبا ما أفقد الوعي عندما أشعر بالألم، لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لي”.

وخلال التجارب السريرية للقاح، قال مشاركون إنهم عانوا أعراضاً جانبية، فـ 63 بالمئة واجهوا حالة من الإعياء، فيما عانى 55 بالمئة من الصداع، وقال 32 بالمئة إنهم شعروا بالقشعريرة، و24 بالمئة عانوا آلاماً في المفاصل، وواجه 14 بالمئة الحمى.





