شن مهندس يدعى ” محمود الكومي ” هجوما على مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير عن الأطباء والمهندسين والتي طالبهم فيها بتشغيل عقولهم والتركيز في أعمالهم لكي ينجحوا مثله ويتمكنوا من تحقيق المكاسب المالية التي حققها .

فنشر المهندس محمود الكومي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” في تعليقه على ذلك يتضمن ” روبوت ” يوجه رسالة إلى حمو بيكا جاء فيها : ” مرحبا بيكا .. أنا كيرا الروبوت المطور بالتعلم العميق .. صنعني ويطورني مهندس مصري .. دعني أعرفك من هم المهندسون ” .

وتابع الروبوت : ” هم من صنعوا الكاميرات والميكروفونات لكي تسمعنا بها سخافاتك وهم أيضا من صنعوا الهواتف لكي تنشر حماقاتك .. هم من صنعوني وصنعوا عائلتي لكي نفيد البشرية ” .

واختتم حديثه : ” رسالتي هذه ليست لك وإنما لكل الأجيال القادمة الذين قد يتأثرون بحماقاتك .. المهندسون هم أسياد العالم ” .

https://www.facebook.com/elk0my/videos/2891805334413563/?t=31