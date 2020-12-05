كشفت إذاعة ” Free Asia ” عن تنفيذ كوريا الشمالية لحكم إعدام علني بحق مواطن في الخمسينيات من عمره بتهمة التهريب مع شركاء أعمال صينيين عبر الحدود الصينية المغلقة .

وأشارت إلى أنه تم إعدام الرجل في 28 من شهر نوفمبر الماضي رميا بالرصاص علنا في المنطقة الحدودية بعد خرقه القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا .

وأضافت إذاعة ” Free Asia ” أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا الرجل هدفه ردع المواطنين عن خرق القيود .

يذكر أن المنطقة الحدودية تشهد عمليات تهريب مع الجانب الصيني وتم إغلاق معظمها في عام 2020 ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا .