تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية واقعة وفاة شاب يدعى ” مسعود أبو خضرة ” من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة قبل ساعات من احتفاله بحفل زفافه الذي كان مقررا إقامته اليوم الخميس .

حيث احتفل الشاب مسعود أبو خضرة منذ أيام بعقد قرآنه على عروسته .. وليلة الزفاف قام بذبح عجل ك ” ذبيحة الفرح ” وأثناء رقصه مع أصدقائه سقط بشكل مفاجئ على الأرض ليفارق الحياة بعد إصابته بأزمة قلبية .

لتتحول مراسم الزفاف إلى مراسم حزن وعزاء وشيع الآلاف من أهالي مدينة أبو حمص جثمان الفقيد في الساعات الأولى من صباح اليوم .

ونعت شقيقة الشاب المتوفي شقيقها في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فكتبت بكلمات مؤثرة : ” وجعت قلبي عليك يا اخويا .. مشيت وسيبتنا بدري ليه يا عريس ” .

وتابعت : ” كنا لسه بنرقصوا سوا يا حبيبي وتقولي أنا هتجوز خلاص شوفتي صورتي بالبدلة يا عبير استني أوريهالك .. أنا هبقى عريس قمر بكره يا بت يا عبير ” .

وأضافت شقيقة مسعود : ” كده خلاص يا اخويا ؟ كده مفيش فرح بكره ومش هتلبس البدلة يا اخويا ؟ .. لأ قوم يا قلب أختك قولي إن كل ده كدب وإننا هنفرح بيك يا عريسنا .. وجعت قلوبنا عليك يا اخويا والله وضهرنا اتكسر خلاص يا قلب أختك ” .