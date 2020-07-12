ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مرتديا قناعا واقيا، بعد أن تجنب ارتداء القناع في الأماكن العامة حتى في أوج انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى ترامب السبت كمامة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حيث التقى ببعض الجنود وعمال الرعاية الصحية.

وكان ترامب قد رفض سابقا ارتداء القناع أو الطلب من الأميركيين القيام بذلك، قائلا في أكثر من مناسبة إن ذلك يعد “خيارا شخصيا”.

وكانت المرة الوحيدة التي شوهد فيها ترامب مرتديا قناعًا خلال جولة سابقة له في مصنع فورد في ميشيغان.

يذكر أن ترامب، سبق وأن قال إنه سيرتدي القناع لو كان عليه الاختلاط مع أشخاص آخرين، دون مسافة بينه وبينهم، أو التواجد في حشد من الناس ولا يمكنه الحفاظ على قواعد التباعد.