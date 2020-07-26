نشرت نجمة السوشيال ميديا الأردنية منشورا لها من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن فسخ خطبتها من ” عبد الله كنعان ” .

وذلك بعد مرور شهر واحد فقط من إعلان الخطوبة .. فكتبت قائلة : ” الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه .. تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان .. وقدر الله وما شاء فعل ” .

وتزامنا مع إعلان خبر إنفصال زين كرزون عن خطيبها انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد بإعتقال عبد الله كنعان من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية بتهمة تعاطي المخدرات .

حيث تم ضبطه وكان بحوزته مواد مخدرة وبرفقته شخص آخر متهم أيضا بتجارة المخدرات .