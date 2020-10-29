تعرض المخرج ” خضر محمد خضر ” زوج ” ياسمين أبو النجا ” إبنة الفنانة ” نجلاء فتحي ” لموجة من الانتقادات بعد نشره لصورة وهو يحمل حذاء زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي .

وهو ما دفعه إلى الرد على تلك الانتقادات من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على ” فيس بوك ” جاء فيه : ” عندي بس تعليقين صغيرين عايز اقولهم لمن يهمه الأمر .. بالنسبة للصورة بتاعتي أنا ومراتي الصورة دي اتاخدت واحنا مروحين الساعة 1:30 صباحا من حفل الافتتاح ( مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح ) ” .

وتابع : ” أكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي .. إحنا الدعوات بتاعتنا دعوات VIP مش دعوات مشاهير فده أصلا ما بيدخلناش على السجادة الحمراء مع الفنانين ده بيدخلنا من باب تاني جنبه ما فيهوش كاميرات ” .

وأضاف : ” كل ما هناك إن بعد 6 ساعات من الحفل وإحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجه منه ( فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو ) ومراتي أكيد بعد 6 ساعات رجلها تعبت زي أي واحدة رجلها بتتعب في أي فرح فقلعت الجزمة .. فمن الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب إن أنا اللي أنزل أجيب الجزمة ( مش هخلي مراتي توطي وسط الناس أكيد ) ودي لا حاجة تعيبني ولا تقلل مني ” .

واستكمل خضر محمد خضر : ” واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها 15 دقيقة .. المهم ضربت بعيني لقيت ممر السجادة الحمرا مفتوح وفاضي قولتلها ياللا نخرج من هنا أسرع ولقينا المصور العزيز محمد حامد بيطلب مننا صورة فوقفنا 3 ثواني بالظبط ابتسمنا وأخدنا الصورة وخلعنا والراجل تفضل مشكورا وبعتلي الصورة على الفيسبوك وبصراحة الصورة لذيذة .. ولما حطيتها عندي على الوول لقيتها بيتعمل لها شير روحت قافلها ( للأصدقاء فقط ) بس كده ” .