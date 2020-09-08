كشفت صحيفة ” El Mundo ” الأسبانية عن تقدم لاعب كرة القدم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” بطلب يد حبيبته عارضة الأزياء ” جورجينا رودريغيز ” بعد مرور 4 سنوات على إرتباطهما وإنجابهما لإبنتهما ” ألينا مارتينا ” .

وجاء ذلك في حفل نظمته لمقابلة أصدقائه ووافقت على الطلب .. كما صرح صحفي برتغالي بأن أفراد أسرة اللاعب وأسرة صديقته لم يكونوا متواجدين في الحدث وأنه لم يتم تحديد موعد الزفاف بعد .

وأشار إلى أن كريستيانو وجورجينا لا يخططان للزواج في وقت قريب .. وأكد على أنه سيكون هناك عشاء خطوبة ستحضره كلا العائلتين .

ونشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من هذا اللقاء وكتب في تعليقه عليه قائلا : ” الحياة أفضل مع أحبائك .. استمتع بكل اللحظات معهم بالحب والسعادة ” .