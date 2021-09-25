قال إيلون ماسك، إنه “شبه منفصل” عن شريكته، مغنية البوب الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركتي “سبايس إكس” و”تيسلا”، موقع “Page six”، أنهما “لا يزالان يحبان بعضهما البعض، يريان بعضهما البعض بشكل متكرر وبينهما علاقة طيبة”.

ولم تعلق غرايمز بعد على حالة علاقتها مع ماسك.

وبدأ الزوجان المواعدة في عام 2018، ثم استقبلا مولودهما الأول، المسمى إكس أي آي أي، “X Æ A-Xii”، في مايو/أيار من العام الماضي وقال ماسك إن الزوجين ينويان الاستمرار في تربية طفلهما.

يذكر ان ماسك لديه العديد من العلاقات السابقة حيث تزوج من جوستين ماسك ، مؤلفة كندية، عام 2000 وانفصلوا في عام 2008 و مات ابنهم الأول، نيفادا إلكسندر ماسك من متلازمة موت الرضيع الفجائي وهو ما يزال في اسبوعه العاشر ثم أنجب الثنائي بعده خمسة أبناء مستخدمين تقنية التلقيح الصناعي.

في عام 2008، بدأ ماسك في مواعدة الممثلة الإنجليزية تالولا رايلي. في عام 2010، تزوج الثنائي. في يناير 2012، أعلن ماسك عن إنهائه العلاقة التي دامت 4 سنوات.

في يوليو 2013، تزوج ماسك ورايلي مرة أخرى. في ديسمبر 2014، وقع ماسك على وثيقة الطلاق للمرة الثانية على الرغم من سحبهم للوثيقة فيما بعد. في مارس 2016، تم الإعلان عن إعادة الوثيقة إلى المسار القانوني مرة أخرى، ولكن هذه المرة قامت رايلي بتوقيع الوثيقة لماسك. تم إنهاء إجراءات الطلاق في أواخر عام 2016.

في عام 2016، بدأ ماسك في مواعدة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد ولكن لم تستمر هذه العلاقة طويلا حيث انفصل الثنائي بعد عام واحد من ارتباطهم نتيجة اختلاف جدول مواعيدهم.