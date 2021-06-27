قدّم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك استقالته، بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه؛ مما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدّم الوزير (42 عاما) المتزوج خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صورا له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته.

وذكر مكتب جونسون أمس السبت أن وزير الداخلية والمالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك.

وكان وزير الصحة البريطاني قد ظهر في صور وهو يُقبّل ويعانق بحميمية مديرة غير تنفيذية بوزارة الصحة إسمها، جينا كولادنغلو.

ونشرت الصور صحيفة “ذا صن” البريطانية موضحة أنها التقطت داخل مقر وزارة الصحة الشهر الماضي.



وذكرت الصحيفة أن الوزير ذي الـ42 عاماً متزوج وأب لثلاثة أولاد.

وقال في رسالة استقالته “نحن مدينون لمن ضحوا بالكثير خلال هذه الجائحة بأن نكون صادقين عندما نخذلهم كما فعلت أنا عندما انتهكت الإرشادات”.

وقال جونسون في رده إنه يأسف لتسلمه خطاب الاستقالة. وأضاف مخاطبا الوزير المستقيل “يجب أن تكون فخورا للغاية بخدمتك (…) أنا ممتن لدعمك، وأعتقد أن إسهامك في الخدمة العامة لم ينته بعد”.