بعد قرار عزلها .. ” رهاب بيطار ” محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتحدث عن قميصه

نشرت ” رهاب بيطار ” محامية أسرة محمد حسن الموسى قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أثارت من خلالها الكثير من الجدل .
حيث تحدثت عن قميص القتيل الذي كشفت عن إنه دليل قاطع سوف تستخدمه كدليل إثبات في القضية لمطابقة أماكن الطلقات بالجثة مع الفتحات الموجودة في القميص .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أمورا هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته ” .. في إشارة منها إلى الجثة التي تحللت وتسببت في طمس بعض الحقائق بالقضية .
يذكر أن والد محمد الموسى كان قد خرج مؤخرا في مقطع فيديو أعلن فيه عن قرار العائلة بعزل المحامية رهاب بيطار عن القضية وأن هذا القرار يرجع إلى ضرورات الدعوى .
قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أمورًا هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته. #محمد_الموسى
— Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 18, 2020