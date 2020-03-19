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بعد قرار عزلها .. ” رهاب بيطار ” محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتحدث عن قميصه

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نشرت ” رهاب بيطار ” محامية أسرة محمد حسن الموسى قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أثارت من خلالها الكثير من الجدل .

حيث تحدثت عن قميص القتيل الذي كشفت عن إنه دليل قاطع سوف تستخدمه كدليل إثبات في القضية لمطابقة أماكن الطلقات بالجثة مع الفتحات الموجودة في القميص .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أمورا هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته ” .. في إشارة منها إلى الجثة التي تحللت وتسببت في طمس بعض الحقائق بالقضية .

يذكر أن والد محمد الموسى كان قد خرج مؤخرا في مقطع فيديو أعلن فيه عن قرار العائلة بعزل المحامية رهاب بيطار عن القضية وأن هذا القرار يرجع إلى ضرورات الدعوى .

 

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