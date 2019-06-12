بعد مرور نصف عام .. أسترالي يعترف بجريمة اغتصاب وقتل طالبة عربية

بعد مرور حوالي خمسة أشهر على جريمة اغتصاب وقتل طالبة عربية من فلسطينيي 48 في مدينة ” ملبورن ” الأسترالية .

يعترف ” كودي هيرمان ” أسترالي يبلغ من العمر 21 عاما بالجريمة التي قام بها باغتصاب ” أية مصاروة ” فتاة عربية تبلغ من العمر 21 عاما خلال عودتها إلى منزلها في ملبورن وقتلها في 16 يناير الماضي وتم العثور على جثتها شبه عارية بين شجيرات قرب محطة القطار في المدينة الأسترالية .

وكانت قد ألقت الشرطة القبض على هيرمان بعد حوالي أربعة أيام من وقوع الجريمة ووجهت له الاتهام بارتكابها والتي لم يقر بها إلا اليوم أمام المحكمة العليا بولاية فيكتوريا حيث أقر بارتكابه تهمتي الاغتصاب والقتل .. ومن المقرر عقد جلسة الحكم مطلع أكتوبر القادم .

وكانت جريمة الاغتصاب والقتل قذ أثارت موجة حزن وغضب في مسقط رأسها وصدمة لدى الأستراليين وشارك الآلاف في مسيرات وتجمعات تكريما لها .