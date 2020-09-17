نشرت خبيرة التجميل السعودية ” بدور البراهيم ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” أعلنت من خلاله عن إنفصالها رسميا عن زوجها وذلك بعد مرور 6 شهور فقط على زواجهما .

وتضمن المنشور صورة رسالة نصية تلقتها بدور البراهيم من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الدمام تؤكد صدور الصك الرسمي الذي يحمل رقم وثيقة انفصالها رسميا عن زوجها .

وكتبت بدور البراهيم في تعليقها على ذلك قائلة : ” وأخيرا تم انفصالي رسميا .. أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي ” .

يُذكر أن بدور البراهيم كانت قد أعلنت في يوم 31 من شهر يناير الماضي عن عقد قرآنها على شخص لم تكشف عن هويته مقابل مهر بلغت قيمته حوالي مليون ريال سعودي أي نحو 266 ألف دولار .