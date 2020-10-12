شن المستشار ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك هجوما على الفنان المصري ” أحمد فهمي ” على خلفية المشاجرة التي حدثت بينه مؤخرا وبين لاعب نادي الزمالك ” محمود عبد الرازق شيكابالا ” خلال حضورهما لحفل زفاف منذ أيام .

فقال مرتضى منصور في تصريحات له بقناة الزمالك أن أحمد فهمي لا يمثل جمهور النادي الأهلي ووصفه بإنه ” جاهل وكومبارس ” وإنه من المأجورين الذين يستخدمهم رئيس الأهلي الكابتن ” محمود الخطيب ” للدفاع عن إدارته عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وتابع : ” حاول يشتهر على حساب شيكابالا .. الأهلاوية مش كده الأهلاوية محترمين .. إنت مش من جمهور الأهلي أنت من العيال اللي بيتأجروا .. وبقول لشيكابلا لا تتأثر ولا تحزن ” .

وأضاف مرتضى منصور موجها رسالة إلى الفنانة ” هنا الزاهد ” زوجة أحمد فهمي : ” كل اللي شوفتهولك بالصدفة دور شحات .. إحنا مش هنكلمك إنت إحنا هنكلم زوجتك الفاضلة لأنها سيدة محترمة .. هنكلمها زي ما ربتك في المسلسل وضربتك وبتتريق عليك بنقولها لمي الولد اللي عندك ده ” .