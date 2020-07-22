حلت الناشطة القطرية عائشة القحطاني ضيفة على الاعلامي اللبناني جعفر عبدالكريم في برنامجه “جعفر توك” المذاع على فضائية “DW العربية” في حلقة تناولت موضوع “حقوق المرأة الخليجية”.

ووجهت عائشة القحطاني، عبر البرنامج، رسالة الى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، قائلة “قطر جدا جميلة ولديها امكانيات ولكن ينقصنا فقط الحقوق من حقوق عمال وحريات تعبير وحقوق المرأة”.

وتابعت “اميرنا شاب لذا يجب ان يكون قريب من الشعب ويفهم متطلبات هذا الجيل الجديد المتفتح”.

يذكر ان عائشة القحطاني هي شابة قطرية تبلغ من العمر 22 عاما، هربت من قطر إلى لندن منذ اشهر حيث طلبت اللجوء فيها ، مسلطة الأضواء على على الوضع المزرى التي تعيش فيه المرأة القطرية القيود المفروض عليها.

وكانت عائشة القحطاني قد نشرت، بعد هروبها، سلسلة تغريدات عن وضع المرأة القطرية وكتبت “يجب أن يعي الجميع كمية الحقوق المسلوبة من المرأة القطرية، وإنها ما زالت تعامل كقاصر تابعة قانونيا لذويها، واجتماعيا تعاني من التحيز الجنسي والضغط الدائم”.

وروت القحطاني أمثلة عن بعض الضغوط التي تتعرض لها المرأة القطرية كإجبارها على لبس النقاب مقابل السماح لها بالتعليم، إضافة إلى عدم وجود قانون يحميها من العنف. وأكدت أن المرأة القطرية كانت قبل أيام معدودة لا تستطيع سياقة السيارة دون موافقة ولي أمرها.