نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تصريحات العالمة الصينية ” لي مينغ يان ” التي أدلت بها خلال مقابلة في برنامج حواري بريطاني بعنوان ” Loose Weman ” والتي فجرت من خلالها مفاجأة حول فيروس كورونا المستجد .

حيث أكدت العالمة الصينية التي ظهرت إلى العلن بعد أن قيل إنها كانت مختبئة خوفا على سلامتها وهربت من الصين إنه لديها دليلا علميا يثبت أن فيروس كورونا صنعه الإنسان في مختبر في الصين ومن صنع الحكومة الصينية .

وأشارت إلى أن التقارير التي تحدثت عن أن الفيروس كان قد نشأ في العام الماضي في سوق ووهان للحيوانات وبيع الأسماك ما هي إلا ” سحابة من الدخان ” على حد وصفها .

وأضافت لي مينغ يان المتخصصة في علم الفيروسات وعلم المناعة في مدرسة هونج كونج للصحة العامة إنها تخطط لنشر الأدلة التي تمتلكها والتي حصلت عليها من مركز السيطرة على الأمراض في الصين من الأطباء المحليين .

وأوضحت أن هروبها من الصين جاء خوفا على حياتها بعد أن قامت الحكومة الصينية بحذف جميع معلوماتها من قواعد البيانات الحكومية .

يذكر أن لي مينغ يان من أوائل العلماء الذين شاركوا في الأبحاث الأولية حول كوفيد – 19 منذ ظهوره في ديسبمر الماضي مؤكدة أنها أبلغت مشرفيها بما لديها من معلومات لكن الجميع كانوا قلقين والتزموا الصمت وأسكتوها عندما دقت ناقوس الخطر بشأن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان .