نشر صديق لليوتيوبر المصري الشهير ” عمرو راضي ” يدعى ” إسلام طارق ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” أعلن من خلاله عن إصابة راضي في فقرات ظهره .

وأرفق إسلام طارق منشوره بصورة لعمرو راضي وهو يسير على عكاز حيث لا يستطيع التحرك بشكل جيد ويخضع حاليا لجلسات العلاج الطبيعي .

كما أوضح أن إصابته وحالته النفسية هى سبب اختفاؤه منذ وفاة صديقه اليوتيوبر ” مصطفى حفناوي ” الذي وافته المنية منذ إسبوعين تقريبا .

وكتب إسلام طارق في تعليقه على الصورة قائلا : ” للناس اللي بتسألني عن عمرو راضي .. شايفين ماشي بعُكاز والله .. ربنا ما يوريني حاجة وحشة ف صحابي .. الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح ” .

وتابع : ” قلبي واجعني عليه والله .. فراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول بجد مش كلام ” .