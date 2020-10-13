حل وزير الصحة التونسي ” فوزي مهدي ” ضيفا يوم أمس الإثنين في أحد البرامج التليفزيونية على قناة التاسعة المحلية متحدثا عن تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس .

وخلال اللقاء دخل فوزي مهدي في نوبة بكاء عند تذكره لأحد المواقف الصعبة بسبب فيروس كورونا بين إبنة ووالدتها حيث توفت الأخيرة بالمرض .

فقال باكيا : ” بتعرف العلاقة بين البنت وأمها البنت كانت ما بتقدر تقرب من أمها وهذا الشئ أثر فيا ” .

وأشار وزير الصحة التونسي إلى حالة الهلع والخوف التي يصاب بها البعض تجاه دفن مصابي فيروس كورونا والتي وصفها باللاإنسانية عندما يرفض على سبيل المثال بعض الناس استلام جثامين ذويهم .

يذكر أن تونس تشهد انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 آلاف حالة في اليوم الواحد .

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