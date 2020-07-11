نشرت ” أمل ” إبنة الفنان المصري الراحل ” عبد المنعم مدبولي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحيي ذكرى وفاة والدها ال 14 .

والتي وافقت يوم ال 9 من شهر يوليو الجاري .. وتضمن المنشور صورة لمدفن والدها .

وكتبت أمل في تعليقها على الصورة بكلمات مؤثرة : ” تمر السنين وتظل روحك الجميلة بجواري .. مازلت أسمع صوتك وأشم رائحتك ومازالت العين تبكي علي فراق الجسد ” .

يذكر أن الفنان عبد المنعم مدبولي توفى عبد المنعم مدبولي توفي يوم 9 يوليو عام 2006 عن عمر يناهز 85 عاما داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المقاولون العرب نتيجة قصور في وظائف الكبد وبعض المشاكل التي كان يعاني منها في الجهاز التنفسي والقلب .