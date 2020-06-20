تقدم المحامي المصري ” أيمن محفوظ ” ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الفنان ” أحمد الفيشاوي ” وإبنته ” لينا ” .

وذلك على خلفية الصور التي نشرتها لينا الفيشاوي مؤخرا عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة كما وصفها عدد من المتابعين .

وقال أيمن محفوظ في بلاغه أن الفتاة لينا الفيشاوي اعتادت على نشر صور لنفسها قد يراها البعض إباحية وآخرون يرونها غير ملائمة .. ويكون الهدف الرئيسي من ذلك هو البحث عن الشهرة دون النظر لاعتبارات القيم وتقاليد المجتمع وأعرافه .

وأضاف محفوظ : ” إن المادة رقم 25 من القانون المصري لمكافحة جرائم الإنترنت تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري ” .

كما أرفق صورا للينا أحمد الفيشاوي في بلاغه للنائب العام مشددا على أن سيادة القانون يجب أن تتحقق في أي اعتداء على القيم والتقاليد .