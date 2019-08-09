بلدية برشلونة تسمح للنساء بالسباحة عاريات الصدر في مسابح المدينة

سمحت بلدية برشلونة للنساء بالسباحة في صالات السباحة بالمدينة وهن عاريات الصدور، بحسب صحيفة “Pais” الإسبانية.

وقبل ذلك كانت تسري في برشلونة في جميع المراكز الرياضية توصيات وقواعد متنوعة بخصوص سباحة النساء بصدور عارية.

وكان يسمح في بعض المسابح بمثل هذا الأمر في جميع أقسام مثل هذه المرافق الرياضية، لكن في منشآت ترفيه أخرى كان يسمح بأن تعوم النساء عاريات الصدور في الأماكن المفتوحة فقط.

وانتقدت بعض المنظمات المجتمعية مثل هذه الإجراءات ورأت أنها تمييز على أساس الجنس.

ولهذا السبب، أعدت مديرية مكافحة التمييز تقريرا قالت فيه إن “إدخال معايير محددة لملابس النساء يعني تقييد حريتهن في الاختيار، وهو بمثابة تمييز على أساس الجنس”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه علاوة على ذلك، أرسل مكتب العمدة خطابا إلى 14 مركزا للبلدية توجد بها مسابح في برشلونة، داعيا فيه إلى عدم حظر السباحة بصدور عارية، وطلب كذلك إلغاء القواعد الحالية التي تتطلب من النساء تغطية الجزء العلوي من أجسامهن.