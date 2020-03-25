بملابس طبية رثة وجوارب من الأكياس .. أطباء إيران يشكون قلة الإمكانيات للتصدي لفيروس كورونا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو لعدد من الأطباء الإيرانيون من مدينة ” بانة ” في إقليم كردستان وهم يناشدون الحكومة الإيرانية بمساعدتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وظهر الأطباء في مقطع الفيديو وهم يرتدون ملابس طبية رثة وجوارب من الأكياس البلاستيكية مطلقين عبارات إلى الحكومة الإيرانية يطالبونها بتأمين التجهيزات والمعدات الطبية لإنقاذ المدينة .

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو بشكل كبير الذين وجهوا هجوم حاد للنظام السياسي في طهران واتهموه بالانشغال بدعم الرئيس السوري ” بشار الأسد ” وحزب الله والحوثيين إلى جانب محاربة الإنس والجن دون النظر لأوضاع أبناء الشعب الإيراني الذي يعاني بعد انتشار فيروس كورونا .

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ” كيانوش جهانبور ” كان قد أعلن يوم أمس في تصرحات نقلها التليفزيون الرسمي عن أن عدد الوفيات الناجمة من الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 122 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1934 حالة وفاة .

بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في إيران 1762 حالة خلال نفس الفترة ووصل إلى 24811 إصابة .

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