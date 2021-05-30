كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، احتفل بزفافه، أمس السبت، على خطيبته كاري سيموندز في “حفل سري”.

وقالت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”ذا صن” إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة والبالغ 56 عاما تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

Boris Johnson and Carrie Symonds ‘wed in secret Bank Holiday ceremony at Westminster Cathedral’ https://t.co/BNgyNAzdO4 pic.twitter.com/ScMW9CPGp0 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 29, 2021

وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.

Mr Johnson, 56, exchanged vows with Ms Symonds, 33, at the Catholic Cathedral in Londonhttps://t.co/WJfqv8eQA3 — The Telegraph (@Telegraph) May 29, 2021

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 تموز/يوليو العام المقبل.

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.

وبحسب “ميل أون صنداي” حضر الحفل نحو 30 شخصا، السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.