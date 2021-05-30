كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، احتفل بزفافه، أمس السبت، على خطيبته كاري سيموندز في “حفل سري”.
وقالت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”ذا صن” إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة والبالغ 56 عاما تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.
وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.
وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 تموز/يوليو العام المقبل.
وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.
وبحسب “ميل أون صنداي” حضر الحفل نحو 30 شخصا، السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.