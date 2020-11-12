أحيت الإعلامية ” بوسي شلبي ” برسالة مؤثرة ذكرى رحيل زوجها الفنان ” محمود عبد العزيز ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

تضمنت الرسالة صورة للفنان الراحل كتبت بوسي شلبي في تعليقها عليها : ” أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة .. حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الانصات .. 4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل ” .

وتابعت : ” رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها .. علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق .. كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك .. ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك ” .

وأضافت : ” لكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة .. أسالكم الفاتحه غدا الذكرى الرابعة ” .

كما نشرت بوسي شلبي من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة لها من أمام قبر محمود عبد العزيز ظهرت فيها وهي تقرأ القرآن وطلبت من متابعيها قراءة الفاتحة له .

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز كان قد رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما .