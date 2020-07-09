شنت عارضة الأزياء العالمية ” بيلا حديد ” هجوما كبيرا على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بسبب حذفهم لإستوري تضمنت صورة لجواز سفر والدها رجل الأعمال محمد حديد .

والتي تشير خلالها إلى أصولها الفلسطينية حيث كان مكتوبا في جواز السفر إنه مولود في فلسطين .

فأشارت بيلا حديد إلى أن إنستجرام قام بوضع الصورة ضمن الصور التي تخالف قوانين إنستجرام ولذلك قاموا بإزالته وكأنه محتوي يدعوا للبلطجة أو التحرش أو العري .

وعلقت على ذلك قائلة : ” انستجرام حذف الصورة التي كشفت فيها عن مسقط رأسي ومسقط رأس أبي .. ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على انستجرام .. هذا بالنسبة لي تنمر لا يمكنك محو التاريخ عن طريق إسكات الناس ” .

وعلى الجانب الآخر قال متحدث بإسم شركة ” فيسبوك ” صاحبة موقع انستغرام : ” لحماية خصوصية مجتمعنا لا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على الانستغرام .. في مثل هذه الحالة تم حجب رقم جواز السفر لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى .. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لـ بيلا على هذا الخطأ ” .