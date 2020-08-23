أجرى الملياردير الشهير ” بيل غيتس ” حوارا مع مجلة ” الإيكونوميست ” كشف من خلالها عن توقعاته بحدوث كارثة سيشهدها العالم خلال العامين المقبلين غير فيروس كورونا وينتج عنها آلاف الوفيات .

حيث أشار بيل غيتس إلى أن الضغط الذي شهدته أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا قد يؤثر على قدرتها في التعامل مع المرضى الآخرين خلال العامين القادمين .

وأن إجراءات الإغلاق التي تم فرضها من أجل وقف تفشي كورونا أثرت على قدرة الناس على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة .

وتوقع بيل غيتس أن أكثر البلدان التي قد تتأثر بتلك الكارثة هي البلدان النامية فهي بالكاد تكافح فيروسات أخرى كالملاريا ونقص المناعة .

كما أكد على أن العالم ارتكب عدد من الأخطاء عندما بدأ الفيروس في الانتشار قائلا : ” لم نقم بعمليات المحاكاة لندرك أن إجراء الاختبارات بسرعة أمر ضروري ” .