خسر ​بيل غيتس​ مؤسس إمبراطورية البرمجيات “مايكروسوفت” مركزه في قائمة أثرياء العالم ليحتل المركز الثاني في القائمة بثروة تبلغ 127.9 مليار دولار بحسب مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، وذلك بعد أن تمكن الملياردير الأميركي ​إيلون ماسك​ مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” من التغلب عليه.

وجاء ذلك بعد أن إرتفع صافي ثروة ماسك إلى 127.9 مليار دولار نتيجة علو أسهم شركة تسلا، ليحل ثانيًا في قائمة الأثرياء متخطيًا بذلك جيتس الذي تبلغ ثروته 127.7 ميار دولار.

وقبل أسابيع قليلة تمكن ماسك من تخطي مارك زوكربيرج مؤسس شركة “فيس بوك” الشهيرة للتواصل الاجتماعي، فيما ظل رأس القائمة لصالح جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية بثروة تقدر بحوالي 182 مليار دولار.





