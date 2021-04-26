أجرى الملياردير الأمريكي ” بيل غيتس ” مقابلة مع شبكة ” سكاي نيوز ” والتي كشف من خلالها عن توقعاته وأمله في نهاية وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول عام 2022 .

وأشار بيل غيتس إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا يرتفع في البلدان الأكثر ثراء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبالتالي فإن سهولة تأمين جرعات اللقاحات واردة وكذلك مشاركتها مع الدول الأخرى .

وعن اللقاحات قال أن هناك بعض التساؤلات حول مدى إتساع نطاق استخدام اللقاحات .. كما اعتبر أن المشكلة تكمن فقط في تفاوت حملات التطعيم من دولة لأخرى لا أكثر .

وأكد الملياردير الأمريكي على أن الاستعداد للأوبئة المستقبلية أصبح أولوية قصوى وأن الخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا .. مشيرا إلى أنه بسبب ما فعله كورونا فإن الخطأ لن يتكرر ويجب على العالم أن يتعلم من دروس هذه الجائحة .