علق الاعلامي المصري تامر امين على قيام البعض بتأجير الكمامات بجنيه وذلك بعد فرض البنوك المصرية ارتداء الكمامات على العملاء.

وقال تامر أمين، في حلقة الامس من برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أنه هناك بعض المصريين يضربون إجراءات الوقاية عرض الحائط، ويسعون للانتحار الجماعي، معقبًا: “اللي عايز ينتحر ينتحر لوحده من غير أذية الغير”.

وتابع: “إحنا بنضحك على نفسنا حوالي 600 واحد ف بعض في أحد مكاتب البريد لا يرتدون كمامة أو جوانتي ولا يوجد تباعد اجتماعي الإطلاق، ومتعرفش تفصلهم عن بعض، وكأن السعي لأخذ الفلوس أهم من صحتهم”.

وأشار إلى أن البنوك أصدرت قرار تمنع دخول العملاء بدون ارتداء كمامات، إلا أنه هناك بعض المصريين قرروا تأجير الكمامات للمواطنين بجنيه ويعاد استخدامها مرة أخرى بعد خروج العميل من البنك، مضيفًا: “دلوقتي بقى عندنا الكمامة الدوارة، واللي احنا بنعمله خلى فيروس كورونا يموت من الضحك على سلوكيات بعض المصريين”.