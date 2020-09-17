بيعَ تاج بلاستيكي كان سعره الأصلي لدى شرائه 6 دولارات، بمبلغ 594,750 دولاراً خلال مزاد علني نظمته دار”سوذبيز” في نيويورك.

ويعود سبب ذلك الى أن مغني الراب النيويوركي نوتوريوس بي.آي. جي، Notorious B.I.G، قد اعتمر هذا التاج خلال جلسة تصوير قبل ساعات من اغتياله.

ولفتت المعلومات الى أن هذا التاج كان قد بقي بحوزة المصور الذي كان يتولى التصوير خلال هذه الجلسة التاريخية لصالح مجلة “راب بيجز” يوم 6 آذار عام 1997، قبل ثلاثة أيام من اغتيال “بيغي” في لوس أنجلوس.

وبيع التاج مع ثلاث نسخ من صورة “بيغي” التي أصبحت تاريخية ونشرت على غلاف “راب بيجز”. وبيع التاج الثلاثاء بسعر بلغ تقريباً ضعف ما كانت “سوذبيز” تتوقعه وهو 300 ألف دولار.

يذكر أن هذا التاج كان جزءاً من مزاد تمحور حول موسيقى الهيب-هوب وتضمَّن بعض الأغراض المرتبطة مباشرة بتاريخها. ويعود ريع هذا المزاد جزئياً إلى جمعيات خيرية بينها “بيلدينغ بيتس” التي تروج للتحرر من خلال الموسيقى.