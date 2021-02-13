علق الإعلامي المصري ” تامر أمين ” على زواج الفنانة ” حلا شيحة ” من الداعية والمنتج ” معز مسعود ” مهنئا إياهم على عقد قرآنهما في حلقة من برنامجه ” آخر النهار ” .

وتحدث تامر أمين عن مهاجمي زواج معز مسعود من حلا شيحة والانتقادات التي وجهت له بسبب تعدد زيجاته فقال : ” عايز أبارك لمعز مسعود وحلا شيحة .. أي جواز في الحلال أي ارتباط في النور لازم نبقى فرحانين بيه كلنا .. المفروض نفرح للناس في الخير ” .

وتابع : ” الحملة السخيفة اللي اتعملت عالسوشيال ميديا ضد حلا ومعز أنا في رأيي مش صح .. قالك إن معز بتاع ستات هو بيعمل حاجة غلط وإنتو عايزين الراجل يبقى بتاع إيه بتاع موتوسيكلات ما لازم الراجل يكون بتاع ستات بس الفرق بين الراجل المحترم واللي مش محترم إن الراجل المحترم بتاع ستات في النور وعلى سنة الله ورسوله ” .

وأضاف تامر أمين : ” كل واحد يخليه في نفسه ويخليه في مراته واللي ربنا قسمهوله يرضى بيه وكل واحد حر وندعيلهم إن ربنا يكرمهم ويسعدهم ويرزقهم الاستقرار والثبات والسكينة ويبعد عنهم عيون الناس اللي مدبوبة في حياتهم الزوجية من أول يوم ” .

يذكر أن حلا شيحة كانت قد احتفلت بعقد قرآنها على معز مسعود يوم الإثنين الماضي في حفل بسيط بأحد فنادق القاهرة اقتصر على أهالي العروسين المقربين فقط .