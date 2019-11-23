تامر أمين يعلق على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي : ” السجادة الحمرا بقت سويقة أم بلبل “

خرج الإعلامي المصري ” تامر أمين ” بتصريحات في حلقة برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة ” النهار ” يوم الخميس الماضي انتقد فيها بعض الشخصيات دون ذكر اسمائهم الغير محدد صفتهم الذين دخلوا إلى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي وظهروا على السجادة الحمراء .

تحدث تامر أمين في بداية كلامه بأن مهرجان القاهرة السينمائي شئ جميل يحدث في مصر على الرغم من قلة الاهتمام به مقارنة بأوقات سابقة .. وعن جودة المشهد في حفل الإفتتاح من حيث التصوير والمكان والتنظيم .

وأكد على ضرورة أن يلقى هذا المهرجان الدعم الذي يجب أن يظل كبيرا كما عرف عنه منذ سنوات عديدة ووجه رسالته إلى رجال الأعمال خاصة بالمساعدة في ذلك والمحبين لمصر .

أما على الجانب الآخر فوجه تامر أمين أيضا نداء للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان بأن يحل أزمة الدعوات والتي أطلق عليها ” فوضى الدعوات ” والتي تكون في حفلي الافتتاح والختام والتي يجب أن تكون ممشى للنجوم فقط حتى لا نجد مجموعة من الأشخاص كل عام على السجادة الحمراء ولا يليقوا بها أو بالظهور عليها .

وعلق على ذلك قائلا : ” فيه ناس مينفعش تعدي من على الرصيف بتاع دار الأوبرا مش تدخل الحفل لكن بيدخلوا ويتصوروا ويبقوا نجوم النجوم وده إهانة للمهرجان ” .

وتابع : ” مش هقول أسمائهم لأنه بيعملوا كده عشان يتقال اسمهم هنا لكن مش هجيب سيرة حد لأنهم لا يستحقون عناء ذكرهم في البرنامج والإعلام .. لازم يبقا في كنترول أكبر على الدعوات إنما سويقة أم بلبل دي مينفعش تستمر إذا كنا عايزين نحافظ على إسم وقيمة المهرجان ” .