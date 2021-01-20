علق الإعلامي ” تامر أمين ” خلال إحدى حلقات برنامجه ” آخر النهار ” على تصريحات الفنانة ” دينا الشربيني ” التي أدلت بها مؤخرا عن الزواج والتي أعتبر الكثير من المتابعون بأنها تقصد بحديثها إنفصالها عن الفنان ” عمرو دياب ” .

حيث قالت دينا الشربيني في تصريحاتها : ” عندنا في مصر للأسف يُظهر الواحد ” في إشارة منها إلى الرجل ” أثناء فترة الخطوبة أو التعارف الأولى أحلى ما فيه وأنه ملاك وجميل ومفيهوش غلطة .. وبمجرد حدوث الارتباط يظهر على حقيقته ويظهر حب الامتلاك وتظهر صفاته السيئة ” .

وانتقد تامر أمين تلك التصريحات فقال : ” واقعة وحركة مش لطيفة .. حضراتكم عارفين إن دينا الشربيني الأخبار المؤكدة خلال الأسابيع الأخيرة إنها انفصلت عن الفنان الكبير عمرو دياب .. دينا عملت تصريحات مؤخرا أنا الحقيقة لما قرأتها معجبتنيش ” .

وتابع : ” معجبتنيش أولا لأنها ميصصحش تتعمل من زوجة بصفة عامة ضد زوجها اللي سابوا بعض مينفعش ابتدي اتكلم عليه خلاص إنتو سبتوا بعض شكرا لما نيجي نتكلم عليه نتكلم كويس وهو لما يتكلم عليها يتكلم كويس وميزة عمرو دياب إنه عارف طول الوقت لسانه بيقول إيه وقليل الكلام يمكن صموت وكثير الفعل ” .

وأضاف : ” إنتو سمعتوا عمرو دياب اتكلم كلمة سواء لما اتجوز أو ارتبط بدينا الشربيني أو لما انفصل .. خالص لإنه بيحترم نفسه وبيحترم من معه .. أنا مبحبش فكرة الدخول جوا أسرار البيوت فأنا بقولك يا دينا ميصحش ومتتكلميش تاني عن العلاقة اللي كانت بينك وبين عمرو إطلاقا .. يوم ما عايزة تتكلمي اتكلمي إن عمرو واحد من نجوم مصر وخلاص حصل اختلاف فانفصلنا ” .