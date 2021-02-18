علق الإعلامي ” تامر أمين ” خلال برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار على تصريحات الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” التي أدلى بها خلال إفتتاحه لإحدى المشروعات عن الزيادة السكانية التي تواجهها مصر وتشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار الشعب .

فقال تامر أمين أن ملف الزيادة السكانية من أهم الملفات التي يجب تناولها والبحث عن حلول لها خاصة وإنها تقف عائقا أمام الاستفادة من الموارد الموجودة بالبلد والتي لن تشبع حاجات المواطنين بعد ذلك أمام تزايدهم .

وتابع : ” هي الناس لسه بتخلف كتير ليه رغم إن المعايش صعبة والأسعار غالية والحياة مش مرفهة أوي علشان اخلف 10 عيال ده اللي عنده عيل ولا اتنين طلعان عينه في الصرف عليهم وبيكفيهم بالعافية ” .

وتحدث تامر أمين عن الأسباب التي تدفع الناس إلى الإنجاب بكثرة ومنها الوازع الديني داعيا الأزهر ودار الإفتاء المصرية وغيرها من المنظمات الدينية إلى الحديث عن فكرة تنظيم الأسرة .

وأضاف : ” لازم الدين يقول كلمته في إن تنظيم الأسرة مش حرام لإن فيه شيوخ أو ناس بتتدعي إنها شيوخ لسه بيزنوا على دماغ الستات والرجالة إن تنظيم النسل حرام والعيل بيجي برزقه وكلام من ده .. فلازم يبقى فيه موقف واضح للدين والدين بيقول اعقلها وتوكل ” .

واستكمل تامر أمين أن بعض الناس تستغل إنجابها للكثير من الأطفال في عمالتهم بمجرد وصولهم إلى سن السابعة أو الثامنة سواء ذكورا أو إناثا للإنفاق على أهاليهم .