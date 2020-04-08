قرر ” مكرم محمد أحمد ” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر توجيه لفت نظر لبرنامج ” باب الخلق ” الذي يقدمه الإعلامي ” محمود سعد ” على قناة النهار الفضائية .

وذلك على خلفية ما ورد من تصريحات على لسان الدكتور ” مجدي نزيه ” رئيس قسم التثقيف الغذائي في المعهد القومي للتغذية في إحدى حلقات البرنامج حول أهمية تناول ” الشلولو ” في تقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا المستجد .

كما أصدر مكرم محمد أحمد قرارا بمعاقبة برنامج ” آخر النهار ” الذي يقدمه الإعلامي ” تامر أمين ” بسبب إستخدامه لألفاظ لا تليق على الشاشة في تعليقه على خروج المواطنين للشواطئ قبل فترة الحظر بسبب فيروس كورونا .