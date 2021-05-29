أصدر مركز دبي للأمن الإلكتروني، الخميس، تحذيراته من عملة “دبي كوين” الرقمية، وذلك لعدم اعتمادها بشكل رسمي في الإمارات.

ووفقا لتغريدة نشرها مكتب دبي الإعلامي، فإنه “لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية” في البلاد.

مركز دبي للأمن الإلكتروني: لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية، والموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص ويستهدف تصيد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية. pic.twitter.com/My5BPDjSIL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 27, 2021

وقال المركز إن الموقع الذي يعمل على الترويج لعملة دبي كوين “غير مرخص ويستهدف تصيّد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية”.

وأكد المركز أنه أصدر تحذيراته بناء على أن العملة تشكل “عملية نصب واحتيال”.

كما شدد على أن دبي “لا تمتلك (..) عملة رقمية رسمية” حتى هذا اليوم.

من ناحية أخرى، كان مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع، أعلن عن إطلاق “مركز كريبتو” الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.

ومن المقرر أن يصبح “مركز كريبتو ” التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقا من مقرّه في برج الماس، ثقلا محوريا على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين.

وسيرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين، ووصولا إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.